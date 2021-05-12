МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года в объеме 20,388 миллиарда рублей при спросе в 30,789 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства. Минфин разместил классические ОФЗ в рекордном объеме

ОФЗ размещались в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске — 30,392 миллиарда рублей.

Цена отсечения составила 90,6% от номинала, средневзвешенная цена — 90,7920% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,29% годовых, средневзвешенная доходность — 7,27% годовых.

Позднее министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года в объеме 25 миллиардов рублей.