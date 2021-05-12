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2021
https://1prime.ru/finance/20210512/833645466.html
Минфин разместил ОФЗ на 20,4 миллиарда рублей
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Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года в объеме 20,388 миллиарда... ПРАЙМ, 12.05.2021
аукцион офз, минфин рф, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года в объеме 20,388 миллиарда рублей при спросе в 30,789 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.
ОФЗ размещались в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске — 30,392 миллиарда рублей.
Цена отсечения составила 90,6% от номинала, средневзвешенная цена — 90,7920% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,29% годовых, средневзвешенная доходность — 7,27% годовых.
Позднее министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года в объеме 25 миллиардов рублей.