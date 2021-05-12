МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. В России готовится послабление для должников. Группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации предложила установить так называемый минимальный гарантированный доход — это та сумма, которую приставы не смогут списывать со счета, даже если суд обязал человека выплачивать возмещение вреда, штраф или вернуть долг. Подробнее об этом рассказала "Комсомольская правда" со ссылкой на комментарий одного из авторов законопроекта, первого зампредседателя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрея Исаева. Эксперт рассказал, кто "сдает" данные россиян телефонным мошенникам

Он напомнил, что сейчас приставы не имеют право отбирать у должника необходимое для жизни имущество. Последнюю рубашку, единственное пальто даже обручальные кольца. С денежными средствами дело обстоит сложнее.

Исаев сказал, что "на данный момент действуют следующие ограничения на взыскание долгов: нельзя списывать более 50% от зарплаты или от пенсии. Есть еще некоторые социальные выплаты, на которые не распространяются взыскания — пенсия по потере кормильца, материнский капитал, алименты. Но если у человека зарплата равна МРОТ, и у него списывают половину, то у него остается меньше прожиточного минимума. Если пожилой человек получает пенсию на уровне прожиточного минимума и половину у него спишут, что у него останется — та же самая ситуация. Про индивидуальных предпринимателей и самозанятых вообще ничего не говорится, получается, что по закону таким должникам можно вообще ничего не оставлять. Поэтому мы предлагаем оставлять свободным от списания доход, равный прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по России".

Кроме того, если у должника на иждивении находятся другие члены семьи, то предлагается учитывать и расходы на них.

Исаев уточнил, что "в простом варианте, когда у одного должника находится на иждивении один человек, то на него тоже должен оставляться прожиточный минимум. Но ситуации могут быть разные, например, у иждивенца есть другие источники дохода, так что окончательную сумму будет определять пристав в каждом конкретном случае. Но что обязательно — иждивенцы должны быть учтены".

Однако послабления распространяются не на всех должников. Оно не коснется, например, должников по алиментам или тех, кто возмещает вред в связи со смертью кормильца. В этом случае решение остается на усмотрение суда, пояснил депутат.

Еще один интересный нюанс — средства становятся неприкосновенными не автоматически. Должнику нужно будет написать заявление с указанием счета, с которого он просит не снимать деньги.

Новая норма будет введена в закон "Об исполнительном производстве", в статью 446 Гражданского процессуального кодекса России (в ней говорится об имуществе, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам) и другие законы. Эксперт рассказал, когда суд может заставить вас делать уборку в квартире

Соавтор законопроекта сенатор Инна Святенко, в свою очередь, отметила, что "принципиально важно, чтобы люди, которые оказались в долговой яме по разным причинам, могли иметь определенный доход, на который можно хоть как-то прожить, чтобы не умереть с голоду или как-то выбраться из этой долговой ямы. Были такие ситуации, когда целиком пенсию за долги забирали у пожилых людей, особенно когда был распространен игорный бизнес. Человек должен быть защищен, у нас же социальное государство".