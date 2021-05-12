МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на весь лимит в 25 миллиардов рублей при спросе 30,231 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин сообщил о выравнивании ситуации с бюджетами регионов

Цена отсечения составила 91,8% от номинала, средневзвешенная цена — 91,8434% от номинала. Средневзвешенная доходность — 7,19% годовых. Выручка от размещения — 23,159 миллиарда рублей.

Ранее в среду Минфин России на аукционе разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года на 20,388 миллиарда рублей при спросе 30,789 миллиарда.