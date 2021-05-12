МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, позволяющего через суд обращать в доход государства деньги чиновников на счетах в банках, сумма которых превышает официальный доход за последние три года и не подтверждена их законность. На рассмотрение Думы его планируется вынести 18 мая. Госдума расширила полномочия правительства при исполнении бюджета

Документ разработан во исполнение подпункта "а" пункта 17 Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного указом президента РФ от 29 июня 2018 года № 378. Действующее законодательство позволяет обращать в доход РФ землю и другие объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых госслужащими, подпадающими под контроль за соответствием расходов их доходам, не представлено сведений, подтверждающих законность их получения.

Законопроект, внесенный правительством, дает возможность обращать в доход РФ и денежные средства, поступившие на счета таких лиц в кредитных организациях, если их сумма превышает совокупный доход за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств.

Проверять достоверность сведений о законности получения денежных средств на банковские счета будут органы прокуратуры. В случае выявления денежных средств, в отношении которых не представлены подтверждающие законность их получения сведения, они должны будут обратиться в суд с заявлением о взыскании в доход РФ соответствующей суммы. Речь идет о суммах свыше 10 тысяч рублей. Аналогичный предел сейчас установлен для подачи в суд заявления о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов.

Соответствующие изменения вносятся в законы "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии коррупции". Кабмин обращает внимание, что сейчас правовые основания для обращения в доход РФ денежных средств, в отношении которых соответствующими лицами "не представлено сведений, подтверждающих получение их на законных основаниях, отсутствуют, что может способствовать совершению коррупционных правонарушений".