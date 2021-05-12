МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, позволяющего через суд обращать в доход государства деньги чиновников на счетах в банках, сумма которых превышает официальный доход за последние три года и не подтверждена их законность. На рассмотрение Думы его планируется вынести 18 мая.
Документ разработан во исполнение подпункта "а" пункта 17 Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного указом президента РФ от 29 июня 2018 года № 378. Действующее законодательство позволяет обращать в доход РФ землю и другие объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых госслужащими, подпадающими под контроль за соответствием расходов их доходам, не представлено сведений, подтверждающих законность их получения.
Законопроект, внесенный правительством, дает возможность обращать в доход РФ и денежные средства, поступившие на счета таких лиц в кредитных организациях, если их сумма превышает совокупный доход за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств.
Проверять достоверность сведений о законности получения денежных средств на банковские счета будут органы прокуратуры. В случае выявления денежных средств, в отношении которых не представлены подтверждающие законность их получения сведения, они должны будут обратиться в суд с заявлением о взыскании в доход РФ соответствующей суммы. Речь идет о суммах свыше 10 тысяч рублей. Аналогичный предел сейчас установлен для подачи в суд заявления о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов.
Соответствующие изменения вносятся в законы "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии коррупции". Кабмин обращает внимание, что сейчас правовые основания для обращения в доход РФ денежных средств, в отношении которых соответствующими лицами "не представлено сведений, подтверждающих получение их на законных основаниях, отсутствуют, что может способствовать совершению коррупционных правонарушений".
https://1prime.ru/finance/20210512/833647518.html