МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Негосударственные пенсионные фонды являются классическим институциональным инвестором, чьи инвестиционные возможности нужно расширять, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. СМИ сообщили о возможном создании крупнейшего НПФ

"Негосударственные пенсионные фонды — это классический институциональный инвестор, который дает стабилизацию и финансовому рынку, и инвестиционный ресурс для развития экономики, и главное — дает возможность выгодно сберегать людям на старость, на пенсию. Нам нужно думать о будущем этого инструмента", — сказала она на онлайн-сессии "Диалог с регулятором" в рамках ежегодной конференции НАУФОР.

При этом, по ее словам, рынок НПФ стагнирует как в части обязательного пенсионного страхования, так и в части негосударственного пенсионного обеспечения. В частности, индустрия негосударственного пенсионного обеспечения не развивается, так как есть проблема с доверием к НПФ, кроме того, не хватает экономических стимулов.

"Конечно, нужно расширять и инвестиционные возможности. Не столько с точки зрения того, что давайте мы позволим более рискованные вложения. На мой взгляд, пенсионные накопления все-таки должны быть достаточно консервативными. Но расширять инвестиционные возможности с точки зрения сроков — это очень важно. Нужно посмотреть еще раз на систему вознаграждения. Несколько лет назад вносились изменения, но они оказались недостаточными для того, чтобы увеличить горизонт инвестирования для пенсионных накоплений", — отметила она. Банк России смягчил требования к НПФ и инвестфондам по защите информации

"Часто поднимается вопрос про акции, что НПФ, действительно, мало инвестирует в акции, около 7%, хотя лимит у нас 40% вложений в акции, которые в высшем котировальном списке биржи или в индексах биржи", — продолжила она. При этом есть НПФ, где доля бывает даже чуть больше 20%, но до 40% практически ни у кого не доходит, есть, где 0%, — зависит от многих факторов, от индивидуальных особенностей негосударственных пенсионных фондов. "Но, на наш взгляд, акции — это неотъемлемая часть инвестиционного портфеля НПФ. Это зона роста, которая должна быть. И стресс-тестирование, фидуциарная ответственность, на мой взгляд, не мешают этому", — сказала она.

"Но должно быть и предложение соответствующих акций. Я думаю, что здесь у нас есть проблемы с предложением акций, чтобы компании были заинтересованы в привлечении не только долгового финансирования, но и долевого финансирования, по сути инвесторов в лице НПФ по тем критериям, которым должны отвечать НПФ. И это тема для того, чтобы мы в ближайшие месяцы, годы проработали и создали действительно интересные продукты для людей, чтобы они могли сберегать на старость", — отметила Набиуллина.