МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Денежные переводы из России остаются наименее дорогостоящими, говорится в докладе Всемирного банка по вопросам миграции и развития, в котором оценивается ситуация за 2020 год. В России могут ввести доход, который не отберет даже суд

"В общемировом разрезе наименее дорогостоящими остаются переводы из России: стоимость денежного перевода из этой страны снизилась с 2,1% до 1%", — говорится в сообщении. В то же время в целом внутри региона Европы и Центральной Азии сохраняются существенные различия в стоимости переводов по разным направлениям: наиболее дорогостоящими были переводы из Турцию в Болгарию, а наименее дорогостоящими – из России в Грузию.

В том, что касается мирового объема денежных переводов в 2020 году, то он сократился меньше, чем прогнозировалось ранее — на 2,4%, до 702 миллиардов долларов. ВБ добавляет, что сокращение объема зарегистрированных денежных переводов в 2020 году оказалось менее существенным, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года, когда они снизились на 4,8%. В апреле прошлого года ВБ прогнозировал самое резкое падение международных переводов в истории — примерно на 20%.

ВБ отмечает, что объем официально зарегистрированных денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода в 2020 году достиг 540 миллиардов долларов, снизившись лишь на 1,6% по сравнению с общим объемом денежных переводов в 2019 году.

Прирост поступления денежных переводов был отмечен в 2020 году в странах Латинской Америки и Карибского бассейна (+6,5%), Южной Азии (+5,2%), а также Ближнего Востока и Северной Африки (+2,3%). В то же время объем денежных переводов в страны Восточной Азии и Тихоокеанского региона сократился на 7,9%, а в страны Африки к югу от Сахары – на 12,5%.

ВБ также указывает, что объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии сократился в 2020 году приблизительно на 9,7% и составил 56 миллиардов долларов из-за пандемии и низких цен на нефть, которые серьезно сказались на положении работников-мигрантов во всем регионе. "Снижение курса российского рубля привело к значительному снижению объема денежных переводов в этот регион в пересчете на доллары. По расчетам, в 2021 году объем денежных переводов сократится еще на 3,2%, поскольку, как ожидается, восстановление стран региона после кризиса будет медленным", — написал банк.