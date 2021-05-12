МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Минцифры не видит риска отключения банкоматов из-за поправок к закону "О связи", предписывающих всем подключаемым юрлицам вносить в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) сведения о пользователях М2М sim-карт, сообщил РИА Новости замглавы Минцифры России Олег Пак. В России могут ввести доход, который не отберет даже суд

М2М sim-карты — специальные sim-карты "Machine to machine", которые позволяют удаленно контролировать работу различных систем. В среду газета "Коммерсант" написала со ссылкой на отзывы операторов связи к поправкам к закону "О связи", что в самой ЕСИА возможность вносить сведения о пользователях sim-карт до сих пор не реализована.

Как отмечает газета, операторы получили отсрочку для регистрации корпоративных абонентов до 30 ноября, но эта отсрочка не распространяется на sim-карты, уже используемые в устройствах. Как пишет издание, в частности сотовым операторам придется отключить sim-карты, которые поддерживают связь в банкоматах.

В Минцифры заявили что таких рисков не будет. "Новые sim-карты, приобретаемые компаниями после 1 июня 2021 года для использования в банкоматах и устройствах интернета вещей, будут сразу регистрироваться через портал госуслуг. Для регистрации sim-карт, которые уже сейчас установлены в устройствах, у их владельцев будет 3 месяца", — заверил Пак.

Ведомство приняло решение ввести переходный период для регистрации М2М sim-карт. С учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, в проекте постановления правительства РФ будет предусмотрена возможность для операторов связи в течение трех месяцев с момента вступления в силу данного документа внести информацию об М2М sim-картах, используемых в устройствах, в ЕСИА.