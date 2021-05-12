МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 45,4 миллиарда рублей при лимите в 55,4 миллиарда рублей, свидетельствуют данные министерства. Нерезиденты сохранили интерес к госдолгу России, несмотря на санкции США

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года на 20,388 миллиарда рублей. ОФЗ размещались в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске — 30,392 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 90,6% от номинала, средневзвешенная цена — 90,792% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,29% годовых, средневзвешенная доходность — 7,27% годовых, спрос — 30,789 миллиарда рублей. Минфин удовлетворил в ходе аукциона 245 заявок инвесторов.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на весь лимит в 25 миллиардов рублей при спросе 30,231 миллиарда. Цена отсечения составила 91,8% от номинала, средневзвешенная цена — 91,8434% от номинала. Средневзвешенная доходность — 7,19% годовых. Минфин удовлетворил в ходе аукциона 51 заявку инвесторов.

На прошлой неделе Минфин не проводил аукционы по размещению ОФЗ в связи с объявленными нерабочими днями c 4 по 7 мая.

РАЗМЕЩЕНИЯ С ПРЕМИЕЙ

На вторичном рынке ОФЗ в течение выходных дней (4-10 мая) наблюдалось плавное повышение цен на фоне крайне низкой активности торгов, объем которых составлял на прошлой неделе в пределах 4-9 миллиардов рублей и порядка 0,174 миллиарда рублей в понедельник. По итогом этих торгов средневзвешенная доходность ОФЗ с постоянным купонным доходом снизилась в среднем по рынку на 5 базисных пунктов (по средне- и долгосрочным выпускам в пределах 6-10 базисных пунктов), говорит главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

По итогам первых полноценных торгов накануне аукционов было зафиксировано снижение цен, в результате которого средневзвешенная доходность ОФЗ-ПД выросла в среднем по рынку на 6 базисных пунктов (по средне- и долгосрочным выпускам в пределах 4-8 базисных пунктов), вернувшись по многим выпускам ближе к уровню конца прошлого месяца.

По его словам, аукцион по размещению четырнадцатилетнего выпуска ОФЗ 26233, как и две недели назад, не вызвал особого интереса со стороны инвесторов: объем спроса всего на 1% превысил объем предложения, которое соответствовало объему доступных к размещению остатков в размере порядка 30,392 миллиарда рублей и было реализовано на 67,1%. Но даже для этого эмитенту пришлось предоставить премию по доходности в размере 6 базисных пунктов к уровню вторичного рынка. Рынок ОФЗ близок к балансу

На аукционе по размещению десятилетнего выпуска ОФЗ 26235 объем спроса в абсолютном выражении был даже меньше, чем на первом аукционе, но на 21% превысил объем предложения, которое было реализовано практически в полном объеме. Но для этого Минфину пришлось увеличить премию для инвесторов по средневзвешенной доходности до 8 базисных пунктов к уровню вторичного рынка.

"Суммарный спрос составил порядка 61 миллиарда рублей, что на 19% было ниже показателя предыдущих аукционов двухнедельной давности. Суммарный объем размещения составил около 45,4 миллиарда рублей, что на 54% превысило объем размещения двумя неделями ранее", — отметил Ермак.

Минфин РФ по итогам размещений четырех аукционных дней в апреле и одного дня в мае разместил гособлигации на общую сумму 575,3 миллиарда рублей, выполнив на 57,54% план привлечения на рынке ОФЗ во втором квартале, который был установлен на уровне 1 триллиона рублей. Всего с начала года Минфин разместил ОФЗ на 1,35 триллиона рублей.