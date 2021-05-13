МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за 1 квартал 2021 года увеличились на 3,9%, до 71 617,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошло снижение доли рублевых пассивов (с 76,9% до 76,1%), а удельный вес рублевых активов кредитных организаций в совокупном показателе в анализируемом периоде увеличился (с 79,2% до 79,5%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов уменьшился (с 7,3% до 7,0%), как и доля резервов на возможные потери (с 8,5% до 8,3%), а удельный вес обязательств кредитных организаций, напротив, увеличился (с 84,2% до 84,7%).

По состоянию на 01.04.2021 в Московском регионе действовало 208 кредитных организаций, в том числе 204 в Москве и 4 в Московской области (на 01.01.2021 в Московском регионе действовало 211 кредитных организаций, из них 207 в Москве и 4 в Московской области).