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2021
https://1prime.ru/finance/20210513/833647047.html
Величина ресурсов банков Московского региона за январь-март выросла
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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за 1... ПРАЙМ, 13.05.2021
новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за 1 квартал 2021 года увеличилась на 0,4%, до 5 039,2 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
За январь-март 2021 года банки Московского региона получили прибыль в размере 284,0 млрд рублей (за аналогичный период прошлого года – прибыль в размере 305,6 млрд рублей). По состоянию на 01.04.2021 общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлась прибыль в размере 718,9 млрд рублей (на 01.04.2020 – прибыль в размере 149,5 млрд рублей).