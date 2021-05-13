МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за 1 квартал 2021 года увеличилась на 0,4%, до 5 039,2 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

За январь-март 2021 года банки Московского региона получили прибыль в размере 284,0 млрд рублей (за аналогичный период прошлого года – прибыль в размере 305,6 млрд рублей). По состоянию на 01.04.2021 общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлась прибыль в размере 718,9 млрд рублей (на 01.04.2020 – прибыль в размере 149,5 млрд рублей).