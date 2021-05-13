МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Величина депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за 1 квартал 2021 года выросла на 7,8%, до 18 766,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Вклады населения (без учета средств на счетах эскроу) снизились в 1 квартале 2021 года на 1,6%, до 15106,8 млрд рублей. При этом отрицательная динамика обусловлена оттоком как валютных вкладов, так и рублевых. Значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций несколько уменьшилась с 22,3% до 21,1%.

За 1 квартал 2021 года в условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам рублевая составляющая депозитов, привлеченных от юридических лиц, выросла (с 70,9% до 71,7%), а доля рублевых депозитов физических лиц (без учета средств на счетах эскроу) уменьшилась (с 73,6% до 73,0%).

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах за 1 квартал 2021 года выросли на 11,3%, до 10 066,8 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах кредитных организаций региона увеличился с 13,1% до 14,1% на 01.04.2021.