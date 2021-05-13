МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Ростелекома" по РСБУ в первом квартале увеличилась в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,536 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период выросла на 1,3% и составила 77,238 миллиарда рублей. Валовая прибыль компании упала в 11,7 раза — до 365,717 миллиона рублей. Прибыль до налогообложения выросла в 1,5 раза, составив 4,329 миллиарда рублей. Себестоимость продаж компании выросла на 6,8%, до 76,873 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства компании с конца 2020 года снизились на 2,6% и по состоянию на 31 марта составили 358,495 миллиарда рублей, краткосрочные обязательства — выросли на 9,1%, до 164,555 миллиарда рублей.

Выручка компании по МСФО в первом квартале 2021 года выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 131,958 миллиарда рублей. Показатель OIBDA составил 55,437 миллиарда рублей, увеличившись на 18%. Рентабельность по OIBDA увеличилась до 42% с 38,7% годом ранее. Чистая прибыль выросла на 58% — до 11,8 миллиарда рублей.

"Ростелеком" — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.