МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. После заявлений Илона Маска о приостановке продажи электромобилей Tesla за криптовалюту стоимость биткоина падала более чем на 17%. "Император Марса и технокороль Tesla" заморозил опцию продажи электромобилей за биткоин спустя почти два месяца "по экологическим соображениям". Он написал в Twitter, что компания обеспокоена быстром ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоинов, в частности, угля. Биткоин восстановился до $51 тысячи

"Забота об экологии уже давно заразила индустрию – в октябре 2020 года университет Кембриджа оценил в 39% долю хешрейта, который работает на возобновляемых источниках энергии. "Демарш" Маска удар по перспективам биткоина выступать не только средством хранения сбережений, но и платежным средством", — считает руководитель инвестиционного департамента ICBF Аарон Хомский.

Хотя паниковать не стоит – список компаний малого и среднего калибра, добавляющих подобную опцию, продолжает расти, отмечает эксперт.

Под вопросом накануне оказался и тезис по поводу способности биткоина выступать страховкой против инфляции. Крупнейший с апреля 2007 года скачок потребительских цен в США заставил опасаться, что ФРС ошибаются в отношении временной природы инфляции, что заставит регулятора на определенном этапе признать свое поражение и сорвать стоп-кран, добавил он.

"Рынок уже сигнализирует о 100-процентных шансах повышения ставки в декабре 2022 года. Обвал S&P 500 на 2,1% и Nasdaq Composite на 2,7% утянул за собой и криптовалютный рынок (биткоин все же рисковый актив). Статистика вышла в 15-30 МСК, потом его "добил" Илон Маск", — поясняет Хомский.

Снижение на 12% за сутки чувствительно, но пока оно далеко от драматичных событий 12-13 марта 2020 года. Ончейн-аналитики говорят о распродажах "свежих" монет, тогда как ходлеры, возможно, частично подсократили позиции, но это не стало общим трендом. Биткоин упал в цене более чем на 17%

Если посмотреть на техническую картину на более высоком таймфрейме, то ситуация будет выглядеть еще менее напряженной. Консолидация продолжается, что вполне объяснимо после "ракеты" с октября прошлого года, заключил Хомский.