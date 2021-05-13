Эксперт рассказал, что последует за обвалом биткоина
МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. После заявлений Илона Маска о приостановке продажи электромобилей Tesla за криптовалюту стоимость биткоина падала более чем на 17%. "Император Марса и технокороль Tesla" заморозил опцию продажи электромобилей за биткоин спустя почти два месяца "по экологическим соображениям". Он написал в Twitter, что компания обеспокоена быстром ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоинов, в частности, угля.
"Забота об экологии уже давно заразила индустрию – в октябре 2020 года университет Кембриджа оценил в 39% долю хешрейта, который работает на возобновляемых источниках энергии. "Демарш" Маска удар по перспективам биткоина выступать не только средством хранения сбережений, но и платежным средством", — считает руководитель инвестиционного департамента ICBF Аарон Хомский.
Хотя паниковать не стоит – список компаний малого и среднего калибра, добавляющих подобную опцию, продолжает расти, отмечает эксперт.
Под вопросом накануне оказался и тезис по поводу способности биткоина выступать страховкой против инфляции. Крупнейший с апреля 2007 года скачок потребительских цен в США заставил опасаться, что ФРС ошибаются в отношении временной природы инфляции, что заставит регулятора на определенном этапе признать свое поражение и сорвать стоп-кран, добавил он.
"Рынок уже сигнализирует о 100-процентных шансах повышения ставки в декабре 2022 года. Обвал S&P 500 на 2,1% и Nasdaq Composite на 2,7% утянул за собой и криптовалютный рынок (биткоин все же рисковый актив). Статистика вышла в 15-30 МСК, потом его "добил" Илон Маск", — поясняет Хомский.
Снижение на 12% за сутки чувствительно, но пока оно далеко от драматичных событий 12-13 марта 2020 года. Ончейн-аналитики говорят о распродажах "свежих" монет, тогда как ходлеры, возможно, частично подсократили позиции, но это не стало общим трендом.
Если посмотреть на техническую картину на более высоком таймфрейме, то ситуация будет выглядеть еще менее напряженной. Консолидация продолжается, что вполне объяснимо после "ракеты" с октября прошлого года, заключил Хомский.
https://1prime.ru/finance/20210513/833651741.html