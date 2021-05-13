МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Капитализация мирового рынка криптовалют упала в четверг на 12%, до 2,2 триллиона долларов после заявлений главы Tesla Илона Маска, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap. Эксперт назвал биткоин главным средством сбережения 21 века

По данным портала по состоянию на 12.40 мск за последние сутки капитализация криптовалютного рынка сократилась на 11,96%, до 2,22 триллиона долларов. В начале мая капитализация мирового рынка криптовалют обновила исторический рекорд, превысив 2,3 триллиона долларов.

Почти 42% от общего объема рынка криптовалют приходится на биткоин — его капитализация сейчас составляет около 930 миллиардов долларов, она упала на 12,6% за сутки. Исторический рекорд по капитализации биткоина в 1,2 триллиона был достигнут в середине апреля.

Резкие распродажи криптовалют начались в ночь на четверг, после того, как Маск заявил о приостановке продажи производимых компанией Tesla электромобилей за биткоины. Компания обеспокоена быстром ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоинов, в частности, угля. К середине дня четверга биткоин дешевеет более чем на 12%, Ethereum — на 11,26%, Dogecoin — на 19%. Динамика везде приводится за сутки.