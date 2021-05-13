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Капитализация рынка криптовалют упала на 12% после заявлений Маска
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Капитализация мирового рынка криптовалют упала в четверг на 12%, до 2,2 триллиона долларов после заявлений главы Tesla Илона Маска, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap... ПРАЙМ, 13.05.2021
криптовалюты, биткоин, tesla, илон маск, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Капитализация мирового рынка криптовалют упала в четверг на 12%, до 2,2 триллиона долларов после заявлений главы Tesla Илона Маска, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.
По данным портала по состоянию на 12.40 мск за последние сутки капитализация криптовалютного рынка сократилась на 11,96%, до 2,22 триллиона долларов. В начале мая капитализация мирового рынка криптовалют обновила исторический рекорд, превысив 2,3 триллиона долларов.
Почти 42% от общего объема рынка криптовалют приходится на биткоин — его капитализация сейчас составляет около 930 миллиардов долларов, она упала на 12,6% за сутки. Исторический рекорд по капитализации биткоина в 1,2 триллиона был достигнут в середине апреля.
Резкие распродажи криптовалют начались в ночь на четверг, после того, как Маск заявил о приостановке продажи производимых компанией Tesla электромобилей за биткоины. Компания обеспокоена быстром ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоинов, в частности, угля. К середине дня четверга биткоин дешевеет более чем на 12%, Ethereum — на 11,26%, Dogecoin — на 19%. Динамика везде приводится за сутки.