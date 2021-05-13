МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям поддержал принятие в первом чтении законопроекта, расширяющего возможности обществ взаимного страхования (ОВС).

Документ, внесенный группой депутатов, направлен на развитие взаимного страхования и повышение заинтересованности граждан и юридических лиц в страховании своих имущественных интересов путем объединения в ОВС. Взаимное страхование во всем мире очень распространено, например, в Финляндии доля ОВС составляет 75% на рынке, в Австрии – 60%, в Германии – 44%, сообщил на заседании комитета его глава Николай Николаев, представляя законопроект от имени его авторов. Исследователи предсказали рост спроса на страхование

И в дореволюционной России, по его словам, ОВС занимали половину рынка, а в современной развитие взаимного страхования сдерживается во многом из-за тех ограничений, которые были наложены на эти общества. "Прежде всего, это ограничение по численности членов ОВС: в настоящий момент не более 2 тысяч граждан или 500 юридических лиц могут объединиться. Понятно, достаточно нелогичная сейчас ситуация, потому что чем на большее количество лиц и субъектов распределяется риск, тем, соответственно, надежнее система и дешевле", — считает Николаев.

Среди других ограничений он выделил и запрет на участие ОВС в личном страховании. "Тоже непонятно, потому что можно домашнее имущество страховать, а вот почему-то свою жизнь и здоровье — невозможно. И плюс были запреты, и в настоящий момент есть запреты на обязательные виды страхования и так называемые вмененные виды страхования", — отметил депутат.

Соответственно, законопроект, по его словам, снимает ограничение на максимально допустимое число членов ОВС. Одновременно вносятся изменения, относящие к объектам взаимного страхования объекты не только имущественного, но и личного страхования, а также разрешающие ОВС осуществлять страхование от несчастных случаев и болезней, заниматься добровольным медицинским страхованием граждан.

"Мы не распространяем действие этого законопроекта на обязательные виды страхования или на вмененные, но вот все остальные виды страхования, они будут доступны, кроме страхования ответственности", — заявил Николаев. "Потому что одно дело, когда мы страхуем собственное имущество и жизнь, то есть защищаются члены этого общества, другое дело, когда деньги идут, что называется, на сторону по ответственности того или иного члена ОВС. Мы это не допускаем", — заключил он.