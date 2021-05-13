МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba по итогам 2020-2021 финансового года, завершившегося 31 марта, увеличилась на 2% и составила 21,869 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. "AliExpress Россия" начнет продавать лекарства

Разводненная прибыль на одну обыкновенную акцию составила 1,04 доллара по итогам отчетного периода против 1,08 доллара годом ранее. Выручка Alibaba составила 109,48 миллиарда долларов, что на 41% больше показателя за предыдущий финансовый год.

Чистый убыток компании в четвертом квартале фингода составил 836 миллионов долларов против прибыли в 49 миллионов долларов годом ранее. Разводненный убыток, приходящийся на одну обыкновенную акцию, составил 0,04 доллара против прибыли в 0,02 доллара за четвертый квартал прошлого фингода. Выручка в отчетном периоде увеличилась на 64%, достигнув 28,602 миллиарда долларов.

Компания связывает убыток в четвертом квартале прежде всего с полученным антимонопольным штрафом. В апреле госуправление контроля и регулирования рынка Китая оштрафовало компанию на 18,23 миллиарда юаней (около 2,8 миллиарда долларов) за антимонопольные нарушения, это стало крупнейшим в истории страны подобным штрафом.

"Мы превзошли наш годовой прогноз по выручке в 2021 финансовом году, добившись значительного органического роста выручки в размере 32% без учета консолидации недавно приобретенного Sun Art. Это было обусловлено стабильной производительностью наших основных коммерческих предприятий, а также продолжающимся ростом Alibaba Cloud", — приводятся в пресс-релизе слова финансового директора Alibaba Group Мэгги Ву (Maggie Wu).

Компания также прогнозирует, что в текущем финансовом году сможет получить выручку свыше 930 миллиардов юаней (144 миллиарда долларов).

Alibaba group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. Штат компании по состоянию на 31 марта 2021 года составляет более 251,4 тысячи человек.