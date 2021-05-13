Чистая прибыль Alibaba по итогам финансового года выросла на 2%
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba по итогам 2020-2021 финансового года, завершившегося 31 марта, увеличилась на 2% и составила 21,869 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.
Разводненная прибыль на одну обыкновенную акцию составила 1,04 доллара по итогам отчетного периода против 1,08 доллара годом ранее. Выручка Alibaba составила 109,48 миллиарда долларов, что на 41% больше показателя за предыдущий финансовый год.
Чистый убыток компании в четвертом квартале фингода составил 836 миллионов долларов против прибыли в 49 миллионов долларов годом ранее. Разводненный убыток, приходящийся на одну обыкновенную акцию, составил 0,04 доллара против прибыли в 0,02 доллара за четвертый квартал прошлого фингода. Выручка в отчетном периоде увеличилась на 64%, достигнув 28,602 миллиарда долларов.
Компания связывает убыток в четвертом квартале прежде всего с полученным антимонопольным штрафом. В апреле госуправление контроля и регулирования рынка Китая оштрафовало компанию на 18,23 миллиарда юаней (около 2,8 миллиарда долларов) за антимонопольные нарушения, это стало крупнейшим в истории страны подобным штрафом.
"Мы превзошли наш годовой прогноз по выручке в 2021 финансовом году, добившись значительного органического роста выручки в размере 32% без учета консолидации недавно приобретенного Sun Art. Это было обусловлено стабильной производительностью наших основных коммерческих предприятий, а также продолжающимся ростом Alibaba Cloud", — приводятся в пресс-релизе слова финансового директора Alibaba Group Мэгги Ву (Maggie Wu).
Компания также прогнозирует, что в текущем финансовом году сможет получить выручку свыше 930 миллиардов юаней (144 миллиарда долларов).
Alibaba group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. Штат компании по состоянию на 31 марта 2021 года составляет более 251,4 тысячи человек.
https://1prime.ru/finance/20210513/833655724.html