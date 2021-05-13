Россияне с начала года взяли ипотеку на 1,7 триллиона рублей
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Российские банки выдали 1,7 триллиона рублей ипотеки с начала 2021 года, сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
"За первые четыре месяца 2021 года банки выдали 613 тысяч ипотечных кредитов на 1,72 триллиона рублей. Более 20% выданных кредитов почти на 430 миллиардов рублей приходится на льготную программу на новостройки под 6,5%", — отметил Хуснуллин, ссылаясь на предварительную оценку "Дом.РФ" и Frank RG.
В сообщении указывается, что показатели выдачи ипотеки остаются высокими за счет низких ставок и действующей программе льготной ипотеки. В апреле россиянам выдано 195 тысяч кредитов, что в два раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
"За один месяц банки выдали кредиты на 560 миллиардов рублей. По сумме выдача в апреле сопоставима с объемом в декабре 2020 года, который стал рекордным за всю историю ипотечного кредитования в стране", — уточнил Хуснуллин.
Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки на новостройки под 6,5%. Изначально программа действовала до 1 ноября, но в конце октября власти продлили ее до 1 июля 2021 года. Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что федеральные власти совместно с ЦБ РФ до 1 июля примут решение по дальнейшей судьбе программы. Учитывая ситуацию в каждом регионе, будет использоваться дифференцированный подход.
https://1prime.ru/finance/20210513/833656418.html