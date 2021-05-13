МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Российские банки выдали 1,7 триллиона рублей ипотеки с начала 2021 года, сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Сбербанк запустил льготную ипотеку для семей на частные дома

"За первые четыре месяца 2021 года банки выдали 613 тысяч ипотечных кредитов на 1,72 триллиона рублей. Более 20% выданных кредитов почти на 430 миллиардов рублей приходится на льготную программу на новостройки под 6,5%", — отметил Хуснуллин, ссылаясь на предварительную оценку "Дом.РФ" и Frank RG.

В сообщении указывается, что показатели выдачи ипотеки остаются высокими за счет низких ставок и действующей программе льготной ипотеки. В апреле россиянам выдано 195 тысяч кредитов, что в два раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"За один месяц банки выдали кредиты на 560 миллиардов рублей. По сумме выдача в апреле сопоставима с объемом в декабре 2020 года, который стал рекордным за всю историю ипотечного кредитования в стране", — уточнил Хуснуллин.

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки на новостройки под 6,5%. Изначально программа действовала до 1 ноября, но в конце октября власти продлили ее до 1 июля 2021 года. Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что федеральные власти совместно с ЦБ РФ до 1 июля примут решение по дальнейшей судьбе программы. Учитывая ситуацию в каждом регионе, будет использоваться дифференцированный подход.