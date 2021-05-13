МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) в апреле снизилась на 1,4 процентного пункта — до 18,8%, объем вложений сократился на 130 миллиардов рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России. Центробанк намерен сдерживать кредитование сделок по слиянию и поглощению

"Доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ за апрель 2021 года снизилась на 1,4 процентного пункта, до уровня 18,8%, при этом объем их вложений уменьшился на 130 миллиардов рублей. Тем не менее по абсолютной величине вложений нерезидентов (на 30 апреля – 2,788 триллиона рублей) участие иностранных инвесторов на рынке ОФЗ остается на высоких уровнях 2020-2021 годов", — говорится в обзоре.

США 15 апреля ввели ограничения на покупку после 14 июня 2021 года американскими инвесторами рублевого государственного долга РФ на первичном рынке. Новые санкции не распространяются на уже осуществленные вложения и не ограничивают участие американских инвесторов на вторичном рынке. Продажи нерезидентами ОФЗ за неделю после объявления санкций составили 53 миллиарда рублей и не оказали значимого влияния на рынок ОФЗ и планы Минфина России, который провел два успешных аукциона по размещению ОФЗ уже после объявления о новых санкциях, сообщил ЦБ.

"Доходности ОФЗ уже в марте-апреле начали расти на ожиданиях введения санкций, поэтому непосредственно в момент их введения реакция рынка была минимальной. В целом за неделю (15-23 апреля) после объявления санкций произошло снижение доходностей ОФЗ (в среднем по кривой на 2 базисных пункта), в основном за счет дальнего конца кривой, который отражает санкционные риски. При этом доходности по ценным бумагам на короткие сроки незначительно подросли после повышения ключевой ставки", — говорится в обзоре.

Краткосрочное влияние новых санкций было минимальным, отмечают в ЦБ. "В среднесрочном периоде риски являются ограниченными, так как нерезиденты еще со второй половины 2020 года сократили объемы участия на аукционах и большую часть увеличенного объема размещений на 2020 года выкупали локальные инвесторы. Основной объем продаж ОФЗ со стороны нерезидентов произошел именно на внебиржевом рынке, а темпы продаж на бирже оставались умеренными. Рынок государственных заимствований демонстрирует устойчивость в том числе из‑за наименьшего среди стран "Группы 20" отношения совокупного государственного долга России к ВВП", — сообщил ЦБ. Минфин разместил на аукционах ОФЗ двух серий

На аукционах размещения ОФЗ в апреле произошло небольшое сокращение объемов размещений по сравнению с мартом. Снижение за апрель составило 34,5 миллиарда рублей, до уровня 488,5 миллиарда рублей. Основными покупателями на аукционах ОФЗ выступили системно значимые кредитные организации (79,9% от объема размещения), доля нерезидентов немного снизилась (на 0,5 процентного пункта, до 9,1% с 9,6% в марте). В абсолютном выражении объем покупок нерезидентов снизился с 50,3 миллиарда рублей в марте до 44,4 миллиарда рублей в апреле.

На вторичных биржевых торгах ОФЗ нерезиденты сократили объемы нетто-продаж ОФЗ: в апреле нетто-продажи составили всего 57 миллиардов рублей (в марте – 123 миллиарда рублей). Традиционно покупателями на биржевых торгах в апреле являлись системно значимые кредитные организации и некредитные финорганизации, их нетто-покупки составили 42 и 15 миллиардов рублей соответственно. Доля нерезидентов в ОФЗ с постоянным купонным доходом на конец апреля 2021 года составляет 29%, за месяц снизившись на 2,7 процентного пункта, а объем их вложений в эти бумаги снизился на 127 миллиардов рублей.