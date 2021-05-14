МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Задолженность по кредитам, предоставленным банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), за 1 квартал 2021 года выросла на 2,6%, до 33 889 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес показателя в совокупных активах уменьшился до 47,3% (на 01.01.2021 – 47,9%).

За 1 квартал 2021 года кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), увеличились на 1,4%, до 19 944,6 млрд рублей, при этом их удельный вес в активах уменьшился с 28,5% до 27,8%.

Розничные кредиты выросли на 6,3%, до 10 790,9 млрд рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций увеличилась с 14,7% до 15,1%. Доля рублевой составляющей в общей задолженности по кредитам физическим лицам по состоянию на 01.04.2021 составила 99,3%.