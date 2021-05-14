МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Величина межбанковских кредитов, полученных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), за 1 квартал 2021 года выросла на 9,3%, до 7 862,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Динамику показателя определило в основном увеличение межбанковских кредитов, привлеченных от банков-резидентов (на 9,6%, до 7 131,5 млрд рублей). Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в 1 квартале текущего года выросла с 10,4% до 11,0%.

Задолженность по выданным межбанковским кредитам за 1 квартал 2021 года возросла на 7,8%, до 8 516,6 млрд рублей. Динамику показателя определило в первую очередь увеличение задолженности по МБК, предоставленным российским кредитным организациям (на 8,1%, до 6 794,0 млрд рублей). Доля МБК в активах банков выросла с 11,5% до 11,9% на 01.04.2021.