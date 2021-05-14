Toshiba отчиталась о чистой прибыли за 2020-2021 финансовый год
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского электронного гиганта Toshiba Corporation по итогам 2020-2021 финансового года (завершился 31 марта) составила 114 миллиардов иен (1,03 миллиарда долларов) против убытка в 114,6 миллиарда иен (1,05 миллиарда долларов) годом ранее, говорится в отчетности компании.
Прибыль на акцию составила 251,25 иены (2,26 доллара) против убытка в 236,39 иены (2,16 доллара) год назад. Выручка компании сократилась на 10% — до 3,054 триллиона иен (27,5 миллиарда долларов). При этом операционная прибыль составила 104,4 миллиарда иен (940,6 миллиона долларов), что на 20% ниже показателя годичной давности.
Компания прогнозирует выручку по итогам 2021-2022 финансового года на уровне 3,3 триллиона иен (27,5 миллиарда долларов), а операционную прибыль — на уровне 170 миллиардов иен (1,5 миллиард долларов).
Toshiba Corporation — крупнейший в Японии производитель карт оперативной памяти компьютеров. Компания, основанная в 1875 году в Токио, специализируется на выпуске сверхточной электроники и электротехники, интегральных схем, промышленных компьютеров, сотовых телефонов, LCD-телевизоров, лифтов.
https://1prime.ru/finance/20210514/833659819.html