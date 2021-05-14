МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 7 мая составил 14,064 триллиона рублей против 14,136 триллиона на 30 апреля, сообщил Банк России. Центробанк аннулировал лицензию черкесского Тексбанка

Таким образом, денежная база за этот период сократилась на 72,1 миллиарда рублей, или на 0,51%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.