2021-05-14T11:13:21+03:00
2021-05-14T11:13:21+03:00
2021-05-14T11:13:21+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210514/833661034.html
Денежная база России в узком определении за неделю снизилась на 0,5%
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 7 мая составил 14,064 триллиона рублей против 14,136 триллиона на 30 апреля, сообщил Банк России. Таким образом,... ПРАЙМ, 14.05.2021
цб рф, россия, денежная база, новости, экономика, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83283/24/832832491.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83283/24/832832491.jpg
https://1prime.ru/images/83283/24/832832490.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83283/24/832832490.jpg
https://1prime.ru/images/83283/24/832832478.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83283/24/832832478.jpg
https://1prime.ru/banks/20210514/833660226.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 7 мая составил 14,064 триллиона рублей против 14,136 триллиона на 30 апреля, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период сократилась на 72,1 миллиарда рублей, или на 0,51%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.