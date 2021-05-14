2021-05-14T11:27:25+03:00
2021-05-14T11:27:25+03:00
2021-05-14T11:27:25+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210514/833661163.html
Денежная база России в широком определении незначительно снизилась
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Объем денежной базы в России в широком определении по состоянию на 1 мая составил 19,406 триллиона рублей против 19,416 триллиона на 1 апреля, сообщил Банк России. Таким образом,... ПРАЙМ, 14.05.2021
россия, денежная база, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Объем денежной базы в России в широком определении по состоянию на 1 мая составил 19,406 триллиона рублей против 19,416 триллиона на 1 апреля, сообщил Банк России.
Таким образом, за месяц показатель снизился на 0,05%, или на 10 миллиардов рублей.
Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (13,71 триллиона рублей на 1 мая). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (2,267 триллиона рублей), обязательные резервы (748,8 миллиарда), депозиты кредитных организаций в Банке России (2,026 триллиона) и облигации Банка России у кредитных организаций (653,9 миллиарда рублей).