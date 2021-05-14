МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Объем денежной базы в России в широком определении по состоянию на 1 мая составил 19,406 триллиона рублей против 19,416 триллиона на 1 апреля, сообщил Банк России. Денежная база России в узком определении за неделю снизилась на 0,5%

Таким образом, за месяц показатель снизился на 0,05%, или на 10 миллиардов рублей.

Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (13,71 триллиона рублей на 1 мая). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (2,267 триллиона рублей), обязательные резервы (748,8 миллиарда), депозиты кредитных организаций в Банке России (2,026 триллиона) и облигации Банка России у кредитных организаций (653,9 миллиарда рублей).