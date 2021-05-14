МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Россияне вновь понесут деньги на банковские вклады, если в пользу такого решения сыграют сразу несколько факторов – от инфляции и курса рубля до геополитики. Насколько этот прогноз окажется реальным, станет ясно во втором полугодии, но банки уже начинают разрабатывать стратегии для привлечения клиентов. "Пузырь" вот-вот лопнет: сколько можно напечатать долларов и евро

По итогам 2021 года объем вкладов россиян увеличится до 8% по сравнению с прошлым годом, прогнозируют эксперты Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка.

Однако пока ситуация не столь однозначна. Согласно данным Банка России, в I квартале 2021 года средства россиян во вкладах и на текущих счетах выросли на 900 миллиардов по сравнению с тем же периодом 2020-го, до 32,1 триллиона рублей.

При этом, по оценке аналитика Института комплексных стратегических исследований Дмитрия Плеханова, 8-процентный рост, о котором говорят в Россельхозбанке, является неким усредненным показателем за последние несколько лет. К первому кварталу этого года темпы роста этого показателя замедлились до 3% на фоне сохранения низких ставок по банковским депозитам, перетока средств отдельных категорий населения на рынок ценных бумаг, расширения вложений в недвижимость, а также перевода части сбережений в наличную форму.

По мнению экспертов аналитического центра Россельхозбанка, основной рост произойдет во втором полугодии, а драйверами станут ожидаемое повышение ключевой ставки и замедление инфляции до 4,7-5,2%. С тем, что способствовать росту объема вкладов в этом году будут сразу несколько факторов, согласны опрошенные "Прайм" эксперты.

СИЛА РЕГУЛЯТОРА

Первый – наиболее очевидный – ужесточение кредитно-денежной политики ЦБ через повышение ключевой ставки для ограничения инфляции. Следствием повышения ставки является соответствующее повышение доходности по вкладам.

С высокой вероятностью регулятор поднимет ключевую ставку в этом году еще на 0,5 процентных пункта до 5,5%, а в следующем еще на 1 процентный пункт — до 6,5%, прогнозирует руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового Университета при Правительстве РФ Константин Ордов.

В тоже время правительство прогнозирует инфляцию к концу 2021 года на уровне от 4% до 4,5%. По прогнозу Банка России, инфляция к концу года составит 4,7–5,2%.

Если прогнозы сбудутся, реальная доходность депозитов снова станет положительной, что в свою очередь станет дополнительным стимулом хранить свои сбережения на депозитах в банках, считает Ордов.

Однако по словам Плеханова, пока банки достаточно сдержанно реагируют на повышение ставки ЦБ. Очевидно, действовать они начнут не раньше того, как произойдет полная стабилизация ситуации в экономике, на рынке труда и окончательное улучшение эпидемиологической ситуации в стране. О повышении ставок объявили лишь отдельные банки, средний же их уровень пока не меняется. При этом борьба за клиента начинается в отдельных категориях – например, повышают ставки для давних или зарплатных клиентов, либо на отдельные продукты.

ВЕРНУТ ДЕНЬГИ ОБРАТНО

Вторая причина ожидаемого роста объемов банковских депозитов заключается в источнике вкладов. Штраф просто так. Когда за поход в магазин придется заплатить трижды

Значительный потенциал увеличения сбережений населения в банковской системе сейчас заключается в возвращении на счета наличных средств. Их объем в обращении с начала прошлого года вырос примерно на 3 триллиона рублей или около 9% от объема средств населения в банках, считает Плеханов.

"Это может быть как возвращение части средств, изъятых с вкладов в прошлом году, так и отказ от хранения денежных средств в наличной форме. Последнее связано с так называемым эффектом "непринятия потерь", отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Красильников.

Суть эффекта заключается в том, люди испытывают больше неудовольствия от потери определенной суммы, чем удовольствия от её получения.

Если при достаточно низкой ключевой ставке в прошлом году лица, не склонные к риску, могли позволить себе хранить сбережения в наличной форме, то даже небольшой рост доходности по вкладам повышает ощущение недополучения процентного дохода, что на фоне растущей инфляции вызывает тот самый эффект непринятия, поясняет эксперт.

Таким образом, стараясь минимизировать свои потери, люди начинают размещать наличные денежные средства на вкладах.

НАДЕЖДА НА БУДУЩЕЕ

Третья причина связанна с неопределенностью и оттоком средств с депозитов. Конец роскошной жизни. За что выселят из единственного жилья

Часть вкладчиков перешла на более сложные финансовые инструменты. Число квалифицированных инвесторов в России только за два первых месяца 2021 года выросло на 28%, до 194,9 тысяч человек.

"При этом другая, более консервативная часть вкладчиков, проанализировав альтернативы, вернулась к привычным депозитам, как и предсказывали аналитики", — отметил Красильников.

Конечно, на доверие граждан к банковским продуктам могут повлиять факторы, прогнозировать которые сложно. Это и инфляция, и непредсказуемость валютного курса, и геополитика. Есть шанс, что реальность окажется лучше, чем ожидают в Россельхозбанке, и это станет очевидно уже во втором полугодии, возможно, ближе к осени.

По мнению Ордова, если российская и мировая экономика продолжат восстанавливаться от пандемии прежними темпами, то объем банковских вкладов россиян к концу года увеличится не на 8, а на все 10%.