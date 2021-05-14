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2021
https://1prime.ru/finance/20210514/833663678.html
Чистая прибыль "Новатэка" в первом квартале упала почти в пять раз
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Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ в первом квартале текущего года снизилась примерно в 4,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 25,664 миллиарда... ПРАЙМ, 14.05.2021
отчетность, чистая прибыль, новатэк, новости, бизнес, финансы, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ в первом квартале текущего года снизилась примерно в 4,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 25,664 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании.
Выручка за отчетный период выросла на 28,3% и составила 167,218 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 11,5%, до 66,481 миллиарда рублей.