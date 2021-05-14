МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ в первом квартале текущего года снизилась примерно в 4,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 25,664 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании.

Выручка за отчетный период выросла на 28,3% и составила 167,218 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 11,5%, до 66,481 миллиарда рублей.