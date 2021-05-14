МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в первом квартале выросла на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,396 миллиарда рублей, сообщает компания.

Выручка за отчетный период увеличилась на 17,2% и составила 32,503 миллиарда рублей.

Показатель EBITDA ТГК-1 по МСФО в первом квартале вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,308 миллиарда рублей.