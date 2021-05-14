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2021
https://1prime.ru/finance/20210514/833664949.html
ТГК-1 отчиталась о чистой прибыли по МСФО за первый квартал
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Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в первом квартале выросла на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,396 миллиарда рублей, сообщает компания. Выручка за... ПРАЙМ, 14.05.2021
чистая прибыль, тгк-1, отчетность, новости, бизнес, финансы, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в первом квартале выросла на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,396 миллиарда рублей, сообщает компания.
Выручка за отчетный период увеличилась на 17,2% и составила 32,503 миллиарда рублей.
Показатель EBITDA ТГК-1 по МСФО в первом квартале вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,308 миллиарда рублей.