МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 26 (2266).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 754-П от 12.01.2021 "Об определении банками с универсальной лицензией величины кредитного риска по производным финансовым инструментам" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63148 от 15.04.2021, вступает в силу с 1.10.2021/;

— указание № 5677-У от 25.12.2020 "О порядке приостановления и прекращения действия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке и о порядке уведомления субъектов экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке о приостановлении и прекращении его действия" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63224 от 23.04.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5696-У от 11.01.2021 "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам функционирования системы кредитных историй" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63227 от 23.04.2021, вступает в силу с 1.01.2022/;

— указание № 5705-У от 12.01.2021 "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изданием Положения Банка России от 12 января 2021 года № 754-П "Об определении банками с универсальной лицензией величины кредитного риска по производным финансовым инструментам" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63150 от 15.04.2021, вступает в силу с 1.10.2021/;

— приказ № ОД-855 от 11.05.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 25 декабря 2020 года № ОД-2173";

— информационное письмо № ИН-01-59/30 от 11.05.2021 "О размещении сведений о комбинированных финансовых продуктах на официальных сайтах кредитных организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и мобильных приложениях кредитных организаций".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение АСВ о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков АКБ "Проинвестбанк" /АО/; сообщение об исключении ЗАО "Банк ВЕФК-Урал" и ООО "Русский Национальный Банк" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.