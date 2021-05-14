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Сбербанк зафиксировал рост зарплат россиян в первом квартале
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Средняя месячная зарплата россиян в первом квартале текущего года показала рост — на 2,9% по сравнению с показателем годом ранее, сообщает Сбербанк по итогам исследования... ПРАЙМ, 14.05.2021
сбербанк, зарплата, россия, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Средняя месячная зарплата россиян в первом квартале текущего года показала рост — на 2,9% по сравнению с показателем годом ранее, сообщает Сбербанк по итогам исследования потребительских настроений россиян (так называемый "индекс Ивановых").
"В первом квартале 2021 года зафиксирован рост средней месячной зарплаты: она превысила уровень годичной давности на 2,9%", — сообщили аналитики.
Отмечается, что сильнее всего заработки выросли в электронной торговле — более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Готовность Ивановых к формированию сбережений в минувшем квартале также возросла, при этом средний объем сбережений в абсолютном выражении в расчете на одно домохозяйство по сравнению с предыдущим кварталом почти не изменился и составляет 51 тысячу рублей", — подчеркнули эксперты.
Согласно исследованию, доля потребителей, считающих текущую экономическую ситуацию неблагоприятной для формирования сбережений, уменьшилась с 46% до 39%. Это стало одним из лучших показателей за всю историю наблюдений, добавили аналитики.