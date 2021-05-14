МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Выплаты вкладчикам черкесского Тексбанка, у которого ЦБ РФ аннулировал лицензию, начнутся не позднее 28 мая, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся агентством не позднее 28 мая 2021 года", — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, по данным отчетности банка на 1 апреля размер страховой ответственности предварительно оценивается в 328,7 миллиона рублей.

Банк России с 14 мая аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Тексбанка по его же просьбе. По данным ЦБ, банк на 1 апреля по величине активов занимал 320-е место в банковской системе РФ.