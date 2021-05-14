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2021
https://1prime.ru/finance/20210514/833666904.html
Выплаты клиентам ликвидируемого Тексбанка начнутся не позже 28 мая
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Выплаты вкладчикам черкесского Тексбанка, у которого ЦБ РФ аннулировал лицензию, начнутся не позднее 28 мая, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). "Выплаты начнутся... ПРАЙМ, 14.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Выплаты вкладчикам черкесского Тексбанка, у которого ЦБ РФ аннулировал лицензию, начнутся не позднее 28 мая, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"Выплаты начнутся агентством не позднее 28 мая 2021 года", — говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, по данным отчетности банка на 1 апреля размер страховой ответственности предварительно оценивается в 328,7 миллиона рублей.
Банк России с 14 мая аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Тексбанка по его же просьбе. По данным ЦБ, банк на 1 апреля по величине активов занимал 320-е место в банковской системе РФ.