МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Общее состояние российских миллиардеров превышает треть национального ВВП, Россия заняла первое место в списке стран по доле совокупного богатства миллиардеров от ВВП, следует из расчетов газеты Financial Times. Forbes назвал десять крупнейших компаний мира

Как следует из данных расчетов, состояние российских миллиардеров составляет 35% от ВВП РФ, что почти на 10 процентных пунктов выше уровня 2020 года. На втором месте оказалась Швеция — чуть менее 30% против 20%. Третьей стала Индия, где миллиардеры владеют суммой, сопоставимой почти с 20% ВВП страны (против 10% в 2020 году), следует из данных газеты. Четвертое место досталось США, где также показатель находится вблизи отметки в 20%, а пятое — Франции (около 17% от ВВП).

Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос, с состоянием в 177 миллиардов долларов владеет лишь 0,8% ВВП США, говорится в сообщении. Основатель и бенефициар холдинга Inditex (владеет брендом Zara) Амансио Ортега владеет 77 миллиардами долларов, это 5,3% ВВП Испании. Основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов владеет состоянием в 29 миллиардов долларов — это 1,7% ВВП России, приводит газета.

Издание условно разделяет миллиардеров на три группы: кто унаследовал богатство, а также "хороших" и "плохих", где к "хорошим" относят состояние, полученное за счет производственных и технологических отраслей, а к "плохим" — такие как энергетику или недвижимость. В первой категории лидируют Франция и Германия, во второй — Тайвань и Китай, а в третьей — Мексика и Россия.

За последний год, согласно данным Forbes, число миллиардеров в мире поднялось примерно на 700, до 2,7 тысячи человек, а их состояние — с 8 до 13 триллионов долларов.