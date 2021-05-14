МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Общее состояние российских миллиардеров превышает треть национального ВВП, Россия заняла первое место в списке стран по доле совокупного богатства миллиардеров от ВВП, следует из расчетов газеты Financial Times.
Как следует из данных расчетов, состояние российских миллиардеров составляет 35% от ВВП РФ, что почти на 10 процентных пунктов выше уровня 2020 года. На втором месте оказалась Швеция — чуть менее 30% против 20%. Третьей стала Индия, где миллиардеры владеют суммой, сопоставимой почти с 20% ВВП страны (против 10% в 2020 году), следует из данных газеты. Четвертое место досталось США, где также показатель находится вблизи отметки в 20%, а пятое — Франции (около 17% от ВВП).
Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос, с состоянием в 177 миллиардов долларов владеет лишь 0,8% ВВП США, говорится в сообщении. Основатель и бенефициар холдинга Inditex (владеет брендом Zara) Амансио Ортега владеет 77 миллиардами долларов, это 5,3% ВВП Испании. Основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов владеет состоянием в 29 миллиардов долларов — это 1,7% ВВП России, приводит газета.
Издание условно разделяет миллиардеров на три группы: кто унаследовал богатство, а также "хороших" и "плохих", где к "хорошим" относят состояние, полученное за счет производственных и технологических отраслей, а к "плохим" — такие как энергетику или недвижимость. В первой категории лидируют Франция и Германия, во второй — Тайвань и Китай, а в третьей — Мексика и Россия.
За последний год, согласно данным Forbes, число миллиардеров в мире поднялось примерно на 700, до 2,7 тысячи человек, а их состояние — с 8 до 13 триллионов долларов.
https://1prime.ru/finance/20210514/833667237.html