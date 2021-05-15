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2021
https://1prime.ru/finance/20210515/833647238.html
Вложения банков Московского региона в долговые бумаги в 1 квартале росли
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МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства за 1 квартал 2021 года выросли на 7,2%, до 9 487,0 млрд рублей,... ПРАЙМ, 15.05.2021
новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства за 1 квартал 2021 года выросли на 7,2%, до 9 487,0 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
При этом их удельный вес в активах увеличился с 12,8% до 13,2% на 01.04.2021. На динамику показателя в значительной степени повлияло наращивание вложений в долговые обязательства Российской Федерации. Портфель долевых ценных бумаг на 01.04.2021 составил 327,3 млрд рублей, увеличившись за 1 квартал 2021 года на 7,4%. При этом наибольшее влияние на сложившуюся динамику оказало увеличение положительной разницы от переоценки ценных бумаг.