МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства за 1 квартал 2021 года выросли на 7,2%, до 9 487,0 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах увеличился с 12,8% до 13,2% на 01.04.2021. На динамику показателя в значительной степени повлияло наращивание вложений в долговые обязательства Российской Федерации. Портфель долевых ценных бумаг на 01.04.2021 составил 327,3 млрд рублей, увеличившись за 1 квартал 2021 года на 7,4%. При этом наибольшее влияние на сложившуюся динамику оказало увеличение положительной разницы от переоценки ценных бумаг.