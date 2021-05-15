МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России за 1 квартал 2021 года выросла на 12,1%, до 3 988 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Увеличение произошло за счет роста средств на депозитах и корсчетах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.04.2021 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась до 5,6% (6,7% – на 01.04.2020).