2021-05-17T10:42:00+03:00
2021-05-17T10:51:17+03:00
2021-05-17T10:42:00+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210517/833675415.html
Стоимость биткоина обвалилась из-за слов Маска
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Илон Маск в Twitter сообщил, что Tesla может продать свой портфель в первой криптовалюте, который составляет полтора миллиарда долларов. Об этом написала Lenta.ru. Биткоин упал в... ПРАЙМ, 17.05.2021
криптовалюты, биткоин, илон маск, новости, финансы, криптовалюты
https://1prime.ru/images/83270/88/832708848.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83270/88/832708848.jpg
https://1prime.ru/images/83270/88/832708844.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83270/88/832708844.jpg
https://1prime.ru/images/83270/88/832708841.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83270/88/832708841.jpg
https://1prime.ru/business/20210514/833659567.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Илон Маск в Twitter сообщил, что Tesla может продать свой портфель в первой криптовалюте, который составляет полтора миллиарда долларов. Об этом написала Lenta.ru.
Биткоин упал в цене с марта на 45 тысяч долларов, потеряв 10% своей стоимости, рассказали в Bloomberg.
Основатель Tesla ответил на один из постов в социальной сети, в котором утверждалось, что Tesla может избавиться от криптоактивов. Маск написал: "В самом деле".
Ранее бизнесмен рассказал, что его компания будет использовать криптовалюту в транзакциях, когда майнинг знаменитой криптовалюты перейдет к более устойчивому энергетическому подходу. Илон Маск также заявлял, что его предприятие откажется от продажи электрокаров из-заи неэкологичности производства биткоина.
Публичные заявления И. Маска аналитики считают серьезным риском для инвесторов, они становятся причиной нестабильности рынка акций Bitcoin.