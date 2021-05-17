Илон Маск в Twitter сообщил, что Tesla может продать свой портфель в первой криптовалюте, который составляет полтора миллиарда долларов. Об этом написала Lenta.ru.

Биткоин упал в цене с марта на 45 тысяч долларов, потеряв 10% своей стоимости, рассказали в Bloomberg. Илон Маск обеднел на $20 миллиардов

Основатель Tesla ответил на один из постов в социальной сети, в котором утверждалось, что Tesla может избавиться от криптоактивов. Маск написал: "В самом деле".

Ранее бизнесмен рассказал, что его компания будет использовать криптовалюту в транзакциях, когда майнинг знаменитой криптовалюты перейдет к более устойчивому энергетическому подходу. Илон Маск также заявлял, что его предприятие откажется от продажи электрокаров из-заи неэкологичности производства биткоина.

Публичные заявления И. Маска аналитики считают серьезным риском для инвесторов, они становятся причиной нестабильности рынка акций Bitcoin.