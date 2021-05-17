МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Прошедший 2020 год оказался богатым на события, и страховой рынок, как и многие другие сектора, пострадал от пандемии коронавируса. При этом можно было ожидать и гораздо худшего результата, но темпы прироста страховых премий оказались достаточно высокими. Согласно статистике Центробанка РФ, по всем видам страхования (кроме ОМС) за 12 месяцев прошедшего года было собрано 1,54 триллиона рублей страховых премий, что на 3,9% больше, чем в 2019 году.

Обращает на себя внимание, что в 2019 году темпы были ощутимо более низкими (+0,1%). При этом за последнее десятилетие (кроме 2019 года) годовая динамика собранных премий, как правило, была радикально лучше, чем в 2020 году, а в половине годовых результатов темпы прироста были двухзначными. Для сравнения в наиболее удачном 2012 году темпы прироста составили +22,4%, а минимальный прирост, за исключением результата 2019 и 2020 годов, в 2015 году и составил +3,6%. Таким образом, два последних года оказались в числе худших по динамике за последние десять лет. Нестрашный май

Объем страховых выплат в 2020 году составил 658 миллиардов рублей, а отношение страховых выплат к премиям составляет 42,8%, это примерно соответствует уровню 2019 года (41,2%). Обращает на себя внимание, что в два последних года страховые выплаты находятся на относительно невысоком уровне. Например, в 2014-2016 годах отношение выплат к премиям было на уровне 50%. Такая ситуация сложилась из-за быстрого роста страхования жизни, при котором сбор премий и выплаты сильно разнесены во времени (обычно 5-10 лет). Аналитики РИА Рейтинг ожидают, что соотношение выплат и премий будет расти, и через пять лет оно может превысить 60%.

В прошедшем году результаты различных кварталов сильно отличались друг от друга из-за периодов карантинных ограничений и их ослабления. Худшим стал второй квартал, который принес только 20,8% от общей суммы годовых премий, тогда как доковидный первый квартал, оказавшийся лучшим по этому показателю, принес 27,7% (426 миллиардов рублей). Наибольший объем выплат был в четвертом квартале 2020 года (29,5%, или 195 миллиардов рублей), а наименьшие выплаты наблюдались в втором квартале (20,8%). Наиболее характерным при этом было автострахование, где из-за почти полного локдауна во втором квартале количество аварий заметно снизилось, и соответственно были минимальными выплаты.

На страховом рынке наблюдается быстрый рост концентрации

Для оценки текущих позиций страховых компаний на рынке по заказу АЭИ ПРАЙМ агентство РИА Рейтинг подготовило очередной рейтинг страховых компаний по объему собранных страховых премий. Рейтинг основывается на данных Банка России и построен путем ранжирования страховых компаний по объемам полученных за январь-декабрь 2020 года премий от добровольного и обязательного страхования за исключением обязательного медицинского страхования (ОМС). Цены на чай могут повыситься из-за коронавируса и засухи

Как и ранее в прошедшем 2020 году продолжилась тенденция сокращения количества страховых компаний. Согласно статистике, количество действующих страховщиков за год снизилось на 15% или на 25 компанию. Для сравнения суммарно за предыдущие три года страховой рынок покинуло 59 компаний, таким образом. Темпы сокращения списка страховых компаний даже немного выросли, но это отчасти объясняется тем, что рынок покинуло большое число «страховых-зомби», которые не вели реальной деятельности, но не лишались лицензий. Стоит отметить, что такие неактивные страховщики по-прежнему формально остаются на рынке. Например, 16 страховщиков из нижней части рейтинга характеризовались совсем небольшим объемом собранных премий (менее 10 миллиона рублей). При этом еще у 13 компаний премии не превышают 100 миллионов рублей за прошедший год. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что количество страховых компаний продолжит сокращаться, и в ближайшие три года, действующих организаций, вероятно останется менее 100, а после этого данный процесс несколько пойдет на спад.

Сокращение количества игроков страхового рынка приводит к укрупнению оставшихся компаний и росту концентрации на рынке страховых услуг. В частности, медианный размер собранных страховых премий в текущем рейтинге составил 0,92 миллиарда рублей, что на 9,5% больше чем годом ранее. Также об укрупнении страховых компаний свидетельствует увеличение числа крупных компаний. Так, на 1 января 2021 года уровень в 100 миллиардов рублей преодолели 5 страховых компаний против 4 компаний годом ранее.

В части концентрации также виден сильный прогресс. По итогам 2020 года ТОП-5 страховщиков контролировали 47% рынка против 44% годом ранее, доля ТОП-10 выросла на 3,3 процентного пункта до 71,2% на 1 января 2021 года, а 25 крупнейших страховых компаний собирают уже более 88% страховых премий.

Согласно результатам исследования, немого больше половины компаний в рейтинге характеризовалась ростом объема собранных страховых премий в прошедшем году. Согласно оценкам РИА Рейтинг на основе данных Банка России, объем страховых премий относительно результата прошлого года вырос у 88 компаний или у 55% компаний рейтинга. Таким образом, можно сказать что, несмотря на пандемию, большинство страховых компаний могут найти клиентов для продажи своих страховых продуктов. При этом среди лидеров ситуация намного лучше в ТОП-15 страховщиков лишь две страховые компании характеризовались снижением премий. По мнению экспертов РИА Рейтинг, доля страховых компаний с ростом премий вероятно еще немного вырастет в 2021 году за счет уходы с рынка небольших игроков.

Если обращаться к отдельным сегментом, то стоит отметить, что сильнее всего в негативном ключе пандемия сказалась на сегменте добровольного медицинского страхования. В части ДМС объем премий сократился на 2% (годом ранее был рост на 19%). В качестве причин можно назвать: сокращение доходов населения, оптимизация расходов небольших предприятий и ограничения работы платной медицины в условиях пандемии. В отрицательном поле также оказалась и динамика страхования имущества физических лиц (-0,3% относительно 2019 года).

В первой десятке наблюдаются сильные перестановки

Первая десятка рейтинга по итогам 2020 года подверглась относительно сильной трансформации, также немного поменялся списочный состав компаний в ТОП-10. Во-первых, первую десятку покинула «ВТБ Страхование» (объем премий снизился почти в 10 раз), а в число лидеров вошла компания «Ренессанс Жизнь». Во-вторых, «Сбербанк страхование жизни», занимавшая в 2019 году вторую позицию, переместилась на пятое место, так как объем собранных премий в 2020 году у этой компании снизился на 30,8%.

Крупнейшей страховой компанией в 2020 году вновь стала страховая компания «СОГАЗ», которая вернула себе лидерство в 2019 году. Объем собранных страховых премий в 2020 году у компании «СОГАЗ» составил 287 миллиардов рублей, а темпы прироста у этого страховщика оказались одними из самых высоких на рынке (+47,8%, 4-й результат в ТОП-30). Это обеспечило данному страховщику первое место с большим отрывом, фактически «СОГАЗ» собрал премий столько же, сколько вместе взятые последующие три компании в рейтинге, а прирост премий в деньгах больше, чем у всех российских страховых вместе взятых.

Согласно результатам рейтинга, на втором месте расположилась компания «АльфаСтрахование» (в 2019 году была 3-й на рынке) с премиями в объеме 115 миллиардов рублей. Третьей компанией по объему собранных премий стала «РЕСО-Гарантия» (была 5-й год назад), с результатом 108 миллиардов рублей премий в январе-декабре 2020 года. На четвертом месте находится компания «Ингострах», объем премий которой за 2020 год составил 107 миллиардов рублей. Также в ТОП-10 попали: «Сбербанк страхование жизни», «Росгосстрах», «АльфаСтрахование-Жизнь», «ВСК», «СОГАЗ-ЖИЗНЬ» и «Ренессанс Жизнь».

Наилучшая относительная динамика среди ТОП-30 страховых компаний в 2020 году была у компании «СОГАЗ-ЖИЗНЬ». Объем страховых премий этой компании вырос относительно результата прошлого года в 1,66 раза. На втором месте по темпам прироста страховых премий находится страховая компания «АльфаСтрахование-Жизнь» ее премии выросли в 1,52 раза. Таким образом, две самые динамичные страховые компании из ТОП-30 специализируются на страховании жизни.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, перспективы российского рынка страхования в среднесрочной перспективе выглядят умерено-позитивными. На фоне роста деловой активности после коронавируса можно ожидать улучшения во многих сегментах рынка страхования. При этом несколько могут просесть премии по ипотечному страхованию, а также в сегменте страхования жизни.

Рейтинг страховых компаний по объему собранных страховых премий по итогам 2020 года в PDF-формате >>