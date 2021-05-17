МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Сумма трансграничных переводов из России в первом квартале текущего года составила 1,638 миллиарда долларов, что на 16,4% больше показателя годом ранее, при этом в допандемийном 2019 году сумма переводов составляла 1,603 миллиарда долларов за квартал, говорится в материалах Банка России. Банк России увидел "пузыри" на рынке розничного кредитования

"Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы в 2021 году. Перечисления физическими лицами из Российской Федерации: январь — 482 миллиона долларов, февраль — 538 миллионов, март — 618 миллионов, первый квартал 2021 года — 1,638 миллиарда долларов", — отмечается в материалах.

Кроме того, по данным ЦБ, поступления в пользу физических лиц в Россию в первом квартале текущего года составили 760 миллионов долларов, что незначительно больше показателя за аналогичный период 2020 года (754 миллиона).

Ранее аналитики Всемирного банка в своем докладе указали, что в общемировом разрезе наименее дорогостоящими остаются переводы из России: по их оценке, стоимость денежного перевода из нашей страны снизилась до 1% в прошлом году с 2,1%.