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2021
https://1prime.ru/finance/20210517/833680749.html
"Газпром" отчитался о чистой прибыли по РСБУ за первый квартал
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Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в первом квартале текущего года составила 362,637 миллиарда рублей против убытка в 294,748 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета... ПРАЙМ, 17.05.2021
чистая прибыль, отчетность, газпром, газ, новости, бизнес, финансы, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в первом квартале текущего года составила 362,637 миллиарда рублей против убытка в 294,748 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.
Выручка за отчетный период выросла на 32,3%, до 1,49 триллиона рублей. Себестоимость продаж составила 717,774 миллиарда рублей, увеличившись на 6,2%.