МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в первом квартале текущего года составила 362,637 миллиарда рублей против убытка в 294,748 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период выросла на 32,3%, до 1,49 триллиона рублей. Себестоимость продаж составила 717,774 миллиарда рублей, увеличившись на 6,2%.