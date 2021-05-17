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2021
https://1prime.ru/finance/20210517/833681604.html
Центробанк допускает ужесточение выдачи ипотеки с низким первым взносом
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Банк России считает целесообразным на фоне роста выдач ипотечных кредитов с низким первым взносом вернуться к обсуждению ужесточения их выдачи, сообщила зампред регулятора Ксения... ПРАЙМ, 17.05.2021
взносы, ипотека, цб рф, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Банк России считает целесообразным на фоне роста выдач ипотечных кредитов с низким первым взносом вернуться к обсуждению ужесточения их выдачи, сообщила зампред регулятора Ксения Юдаева.
"У нас есть такие возможности с точки зрения регулирования повышать коэффициенты риска по ипотеке, особенно по высоким LTV (соотношение кредита к залогу — ред.). Помните, у нас раньше были более высокие коэффициенты, потом они были снижены по высоким ПДН. В принципе с учётом того, что у нас сейчас растут объемы выдачи ипотеки с высокими LTV, высоким ПДН, это могло бы быть целесообразно — еще раз вернуться к этому вопросу", — сказала она журналистам в кулуарах Госдумы.
Ранее в понедельник Юдаева сообщила, что Банк России видит достаточно быстрый рост долговой нагрузки россиян, в некоторых сегментах можно говорить о пузырях. Позже она пояснила журналистам, что речь идет прежде всего об ипотеке и необеспеченных потребительских кредитах.