МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Банк России считает целесообразным на фоне роста выдач ипотечных кредитов с низким первым взносом вернуться к обсуждению ужесточения их выдачи, сообщила зампред регулятора Ксения Юдаева. Банк России планирует новые меры для снижения долговой нагрузки граждан

"У нас есть такие возможности с точки зрения регулирования повышать коэффициенты риска по ипотеке, особенно по высоким LTV (соотношение кредита к залогу — ред.). Помните, у нас раньше были более высокие коэффициенты, потом они были снижены по высоким ПДН. В принципе с учётом того, что у нас сейчас растут объемы выдачи ипотеки с высокими LTV, высоким ПДН, это могло бы быть целесообразно — еще раз вернуться к этому вопросу", — сказала она журналистам в кулуарах Госдумы.

Ранее в понедельник Юдаева сообщила, что Банк России видит достаточно быстрый рост долговой нагрузки россиян, в некоторых сегментах можно говорить о пузырях. Позже она пояснила журналистам, что речь идет прежде всего об ипотеке и необеспеченных потребительских кредитах.