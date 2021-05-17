МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings признает наличие очевидных плюсов цифровых валют, но при этом предупреждает о наличии рисков, которые могут навредить финансовым системам, говорится в сообщении агентства. Банк Японии начал эксперимент по выпуску цифровой валюты

"Широкое распространение цифровых валют центробанков (CBDC) может нанести ущерб финансовым системам, если связанные с ними риски не будут устранены", — пишет агентство.

Среди рисков Fitch называет возможность быстрого перевода средств на счета цифровых валют с банковских депозитов, вызывая изъятие денег с банковских счётов, а также повышенные угрозы кибербезопасности, поскольку создается больше точек соприкосновения между центробанком и экономикой.

При этом агентство пишет, что ключевые преимущества цифровых валют заключаются в их потенциале для повышения объема безналичных платежей. Fitch добавляет, что для центробанков на некоторых развивающихся рынках ключевым стимулом для исследования возможности внедрения CBDC является возможность привлечь сообщества с ограниченным доступом к банкам в финансовую систему и повысить стоимость, скорость и устойчивость платежей.

Ряд центробанков в прошлом году заявляли об обсуждениях возможности запуска своей цифровой валюты. Так, этот вопрос поднимался, в частности, в Европе, Китае, России, Японии. В частности, глава ЕЦБ Кристин Лагард видит возможность запуска цифрового евро примерно в 2025 году, а Китай хочет дать возможность иностранным спортсменам и посетителям использовать цифровой юань во время зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.