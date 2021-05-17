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2021
https://1prime.ru/finance/20210517/833683172.html
НМТП завершил первый квартал с прибылью против убытка год назад
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Чистая прибыль Новороссийского морского торгового порта (НМТП) по РСБУ в первом квартале составила 1,446 миллиарда рублей против убытка в 7,2 миллиарда рублей годом ранее,... ПРАЙМ, 17.05.2021
нмтп, новости, бизнес, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль Новороссийского морского торгового порта (НМТП) по РСБУ в первом квартале составила 1,446 миллиарда рублей против убытка в 7,2 миллиарда рублей годом ранее, сообщила стивидорная компания.
Выручка за квартал снизилась на 5,9%, до 5,783 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась на 12,9%, до 3,174 миллиарда рублей, прибыль от продаж — на 14,3%, до 2,804 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 1,616 миллиарда рублей против убытка в 9,104 миллиарда рублей годом ранее.
Группа НМТП — третий портовый оператор Европы и лидер на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском, а также порт Балтийск в Калининградской области.