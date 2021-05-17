МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 миллиардов рублей на кешбэк за путевки в детские лагеря, сообщается на сайте правительства. Кабмин одобрил субсидии туроператорам и программу детского кешбэка

"По поручению президента в 2021 году родители смогут вернуть половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. Распоряжение о выделении на эти цели 5 миллиардов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Поясняется, что кешбэк за оплаченные путевки будет автоматически начисляться на карту "Мир". Воспользоваться этой программой смогут более 350 тысяч семей. Ее подробные условия будут утверждены в ближайшее время.

Вопрос о выделении финансирования из резервного фонда был рассмотрен и одобрен 13 мая на заседании правительства. По словам Мишустина, новая программа поддержит российские семьи, будет способствовать развитию внутреннего туризма и даст многим ребятам возможность отдохнуть с пользой для здоровья. Также глава кабмина попросил Ростуризм совместно с министерством финансов и министерством просвещения оперативно подготовить и внести в правительство проект постановления об утверждении правил предоставления субсидий на эти цели.

Решение принято в рамках поручения президента России Владимира Путина. В послании Федеральному собранию Путин подчеркивал, что особое внимание необходимо уделять здоровью детей, а детский отдых сделать максимально доступным, напоминает пресс-служба.