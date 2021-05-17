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2021
https://1prime.ru/finance/20210517/833683926.html
Зарплата членов правления "Газпрома" в I квартале выросла почти вдвое
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Совокупный доход членов правления "Газпрома" в первом квартале текущего года снизился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 404,047 миллиона рублей, следует из... ПРАЙМ, 17.05.2021
доходы, топ-менеджмент, газпром, новости, бизнес, финансы
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Совокупный доход членов правления "Газпрома" в первом квартале текущего года снизился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 404,047 миллиона рублей, следует из ежеквартального отчета компании.
При этом заработная плата членов правления в отчетном периоде выросла почти в 2 раза, до 286,899 миллиона рублей. Однако премии, напротив, сократились — в 3,3 раза, до 105,504 миллиона рублей. На иные вознаграждения пришлось 11,644 миллиона рублей.
В состав правления "Газпрома" входят 14 человек.