МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Совокупный доход членов правления "Газпрома" в первом квартале текущего года снизился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 404,047 миллиона рублей, следует из ежеквартального отчета компании. "Транснефть" в первом квартале снизила вознаграждения членам правления

При этом заработная плата членов правления в отчетном периоде выросла почти в 2 раза, до 286,899 миллиона рублей. Однако премии, напротив, сократились — в 3,3 раза, до 105,504 миллиона рублей. На иные вознаграждения пришлось 11,644 миллиона рублей.

В состав правления "Газпрома" входят 14 человек.