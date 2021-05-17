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2021
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Сбербанк в первом квартале сократил выплаты правлению почти на 7%
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Сбербанк в первом квартале текущего года снизил выплаты членам правления на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 369,8 миллиона рублей, следует из... ПРАЙМ, 17.05.2021
выплаты, топ-менеджмент, сбербанк, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Сбербанк в первом квартале текущего года снизил выплаты членам правления на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 369,8 миллиона рублей, следует из ежеквартального отчета крупнейшего российского банка.
"За первый квартал 2021 года членам правления банка было выплачено 369,8 миллиона рублей вознаграждения, начисленного в 2021 году", — сказано в документе.
Фиксированное вознаграждение членам правления (должностные оклады, оплата отпусков, оплата по среднему заработку за период служебных командировок) составило в отчетном периоде 214,6 миллиона рублей, переменное вознаграждение (квартальные премии, вознаграждение по итогам работы за год, прочие единовременные вознаграждения) – 155,2 миллиона рублей.
Обязательства по выплате долгосрочного вознаграждения, основанного на акциях, по состоянию на 31 марта текущего года составили 4,7 миллиарда рублей.
В состав правления Сбербанка входят одиннадцать человек. Председателем правления является Герман Греф.