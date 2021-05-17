МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мечела" по РСБУ в первом квартале текущего года составила 717,243 миллиона рублей против убытка в 791,778 миллиона рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании. НМТП завершил первый квартал с прибылью против убытка год назад

Выручка за отчетный период снизилась на 18,4%, до 3,854 миллиарда рублей. Валовая прибыль также снизилась на 18,4%, составив 3,838 миллиарда рублей. Прибыль от продаж составила 3,336 миллиарда рублей, сократившись на 23%.

Капитал и резервы компании выросли по сравнению с данными на конец декабря на 9,4%, до уровня в 8,34 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства за три месяца выросли на 3,2%, до 285,496 миллиарда рублей, краткосрочные — сократились на 58,9%, до 4,735 миллиарда.

Уточняется, что отчетность "Мечела" по РСБУ не является консолидированной и не отражает результата деятельности всей группы.

Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.