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2021
https://1prime.ru/finance/20210517/833684618.html
Чистая прибыль "Совкомфлота" по РСБУ в первом квартале выросла в 1,7 раза
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Чистая прибыль судоходной компании "Совкомфлот" по РСБУ в первом квартале 2021 года выросла в 1,7 раза в годовом выражении и составила 504,7 миллиона рублей, следует из материалов... ПРАЙМ, 17.05.2021
отчетность, чистая прибыль, совкомфлот, новости, бизнес, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль судоходной компании "Совкомфлот" по РСБУ в первом квартале 2021 года выросла в 1,7 раза в годовом выражении и составила 504,7 миллиона рублей, следует из материалов компании.
Выручка за отчётный период выросла на 8,5%, до 613 миллионов рублей. Валовая прибыль увеличилась в 1,8 раза, до 143,8 миллиона рублей. Убыток до налогообложения вырос на 35,6%, до 140,2 миллиона рублей.
Капитал и резервы по состоянию на 31 марта выросли незначительно с начала года — на 0,6%,до 83,46 миллиона рублей. Долгосрочные обязательства увеличились на 16,5%, до 179,9 миллиона рублей, краткосрочные — на 0,8%, до 84,4 миллиона рублей.
Группа компаний "Совкомфлот" — крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа.