МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль судоходной компании "Совкомфлот" по РСБУ в первом квартале 2021 года выросла в 1,7 раза в годовом выражении и составила 504,7 миллиона рублей, следует из материалов компании. НМТП завершил первый квартал с прибылью против убытка год назад

Выручка за отчётный период выросла на 8,5%, до 613 миллионов рублей. Валовая прибыль увеличилась в 1,8 раза, до 143,8 миллиона рублей. Убыток до налогообложения вырос на 35,6%, до 140,2 миллиона рублей.

Капитал и резервы по состоянию на 31 марта выросли незначительно с начала года — на 0,6%,до 83,46 миллиона рублей. Долгосрочные обязательства увеличились на 16,5%, до 179,9 миллиона рублей, краткосрочные — на 0,8%, до 84,4 миллиона рублей.

Группа компаний "Совкомфлот" — крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа.