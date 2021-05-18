МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Оборот от продаж товаров и услуг российского маркетплейса Ozon в первом квартале 2021 года вырос в 2,35 раза — до 74,2 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. Ozon зарегистрировал юрлицо в Белоруссии для развития логистики

"Оборот от продаж (GMV), включая услуги, вырос на 135% в годовом выражении, до 74,2 миллиарда рублей с НДС по сравнению с 31,6 миллиарда рублей с НДС в первом квартале 2020 года", — говорится в сообщении.

Валовая квартальная прибыль Ozon выросла в 2,47 раза по сравнению с первым кварталом 2020 года и составила 11,587 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA в первом квартале осталась отрицательной, составив минус 4,9 миллиарда рублей после минус 4,5 миллиарда в первом квартале 2020 года. Свободный денежный поток по итогам квартала также отрицательный, минус 14,753 миллиарда рублей.

Доля маркетплейса компании достигла 58,4% от оборота от продаж товаров и услуг по сравнению с 32,6% в первом квартале 2020 года. Количество заказов выросло в 2,6 раза и составило 34,1 миллиона по сравнению с 13,1 миллиона заказов, доставленных в первом квартале 2020 года. Ozon включен в состав индекса MSCI Russia

"Маркетплейс Ozon остается основным двигателем роста группы и продолжает быстро расширяться, чему способствует стремительно растущее число продавцов на платформе, а также 16 миллионов активных покупателей, регулярно оформляющих заказы на Ozon", — приводятся слова гендиректора компании Александра Шульгина.

Кроме того, компания повысила прогноз роста оборота от продаж товаров и услуг до 100% по итогам 2021 года, подтвердил прогноз по капзатратам на уровне 20-25 миллиардов рублей.

"Компания повышает прогноз роста GMV (gross merchandise value, оборот от продаж — ред.), включая услуги, до 100% по итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом. Ozon подтверждает прогноз по капитальным затратам компании в размере от 20 до 25 миллиардов рублей по итогам 2021 года", — говорится в сообщении.

Скорректированная EBITDA российского маркетплейса в отчетном периоде осталась отрицательной, составив 4,9 миллиарда рублей против 4,5 миллиарда рублей в первом квартале 2020 года. Отношение скорректированной EBITDA к GMV (gross merchandise value, оборот от продаж — ред.), включая услуги, улучшилось до минус 6,5% по сравнению с минус 14,2% в первом квартале 2020 года.