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2021
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Чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО выросла в первом квартале
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Чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО в первом квартале выросла на 65,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,44 миллиарда рублей, показатель EBITDA вырос... ПРАЙМ, 18.05.2021
отчетность, чистая прибыль, мосэнерго, новости, финансы, энергетика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО в первом квартале выросла на 65,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,44 миллиарда рублей, показатель EBITDA вырос на 36% в годовом выражении и составил 17,632 миллиарда рублей, сообщила компания.
Выручка достигла 78,032 миллиарда рублей, увеличившись на 30,5%. Её рост был обусловлен положительной динамикой производственных показателей в связи с ростом потребления электроэнергии и низкой температурой наружного воздуха в отчетном периоде, поясняет компания.
В результате роста выработки электрической и отпуска тепловой энергии операционные расходы по итогам квартала увеличились на 27,5%, составив 65,64 миллиарда рублей.
"Мосэнерго" входит в "Газпром энергохолдинг", это крупнейшая территориальная генерирующая компания России. В составе компании работают 15 электростанций, поставляющих свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивающих около 90% потребностей Москвы в тепле.