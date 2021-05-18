МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО в первом квартале выросла на 65,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,44 миллиарда рублей, показатель EBITDA вырос на 36% в годовом выражении и составил 17,632 миллиарда рублей, сообщила компания. Минэнерго оценило объем потребления энергии в России в 2021 году

Выручка достигла 78,032 миллиарда рублей, увеличившись на 30,5%. Её рост был обусловлен положительной динамикой производственных показателей в связи с ростом потребления электроэнергии и низкой температурой наружного воздуха в отчетном периоде, поясняет компания.

В результате роста выработки электрической и отпуска тепловой энергии операционные расходы по итогам квартала увеличились на 27,5%, составив 65,64 миллиарда рублей.

"Мосэнерго" входит в "Газпром энергохолдинг", это крупнейшая территориальная генерирующая компания России. В составе компании работают 15 электростанций, поставляющих свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивающих около 90% потребностей Москвы в тепле.