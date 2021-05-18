МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Мошенникам с каждой тысячи рублей перевода удается похитить чуть больше копейки, заявил зампредседателя Банка России Герман Зубарев.

"На каждую тысячу рублей перевода похищено чуть более копейки. Что, кстати, значительно меньше аналогичного показателя в среднем в европейских странах", — заявил он, выступая в Госдуме.

В 2020 году кибермошенники похитили почти 10 миллиардов рублей, что на 52% больше, чем в 2019 году.