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2021-05-18T18:40:00+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210518/833694350.html
Стало известно, сколько мошенники похищают с каждого перевода россиян
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Мошенникам с каждой тысячи рублей перевода удается похитить чуть больше копейки, заявил зампредседателя Банка России Герман Зубарев. "На каждую тысячу рублей перевода похищено... ПРАЙМ, 18.05.2021
денежные переводы, мошенники, цб рф, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Мошенникам с каждой тысячи рублей перевода удается похитить чуть больше копейки, заявил зампредседателя Банка России Герман Зубарев.
"На каждую тысячу рублей перевода похищено чуть более копейки. Что, кстати, значительно меньше аналогичного показателя в среднем в европейских странах", — заявил он, выступая в Госдуме.
В 2020 году кибермошенники похитили почти 10 миллиардов рублей, что на 52% больше, чем в 2019 году.