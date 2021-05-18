МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Число мошеннических звонков будет нарастать и схемы аферистов усложняться, заявил зампредседателя Банка России Герман Зубарев. Стало известно, сколько мошенники похищают с каждого перевода россиян

"Тенденция (мошеннических звонков — ред.) к нарастанию и к усложнению схем", — сообщил он, выступая в Госдуме.

Он указал, что люди уже знают, что мошенники прикидываются службой безопасности банка и кладут трубки. Но аферисты теперь звонят от имени правоохранительных органов — МВД, прокуратуры и так далее. Проблему осложняет подмена номеров, указал он.