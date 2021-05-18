2021-05-18T18:58:01+03:00
2021-05-18T18:58:01+03:00
2021-05-18T18:58:01+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210518/833694529.html
Центробанк предупредил о росте числа мошеннических звонков
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Число мошеннических звонков будет нарастать и схемы аферистов усложняться, заявил зампредседателя Банка России Герман Зубарев. "Тенденция (мошеннических звонков — ред.) к... ПРАЙМ, 18.05.2021
телефонные звонки, мошенники, цб рф, новости, финансы
https://1prime.ru/images/83297/12/832971227.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83297/12/832971227.jpg
https://1prime.ru/images/83297/12/832971226.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83297/12/832971226.jpg
https://1prime.ru/images/83297/12/832971225.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83297/12/832971225.jpg
https://1prime.ru/finance/20210518/833694350.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Число мошеннических звонков будет нарастать и схемы аферистов усложняться, заявил зампредседателя Банка России Герман Зубарев.
"Тенденция (мошеннических звонков — ред.) к нарастанию и к усложнению схем", — сообщил он, выступая в Госдуме.
Он указал, что люди уже знают, что мошенники прикидываются службой безопасности банка и кладут трубки. Но аферисты теперь звонят от имени правоохранительных органов — МВД, прокуратуры и так далее. Проблему осложняет подмена номеров, указал он.