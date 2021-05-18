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2021
https://1prime.ru/finance/20210518/833695936.html
Госдума одобрила взыскание "незаконных" денег чиновников в банках
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает официальный... ПРАЙМ, 18.05.2021
доходы, счет в банке, чиновники, госдума, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает официальный доход за последние три года, а законность получения средств не подтверждена.
Действующее законодательство позволяет обращать в доход РФ недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и доли участия в организациях, если госслужащими, подпадающими под контроль за соответствием расходов их доходам, не доказана законность получения соответствующих средств.
Внесенный правительством проект распространяет практику и на денежные средства, поступившие на счета таких лиц в банках, если их сумма превышает совокупный доход за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств.
Проверять достоверность сведений будут органы прокуратуры, они же в случае выявления нарушений будут обращаться в суд с заявлением о взыскании в доход РФ соответствующей суммы.
Изменения вносятся в законы "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии коррупции".