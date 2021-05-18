МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает официальный доход за последние три года, а законность получения средств не подтверждена. Аналитики назвали число банковских клиентов-миллионеров в России

Действующее законодательство позволяет обращать в доход РФ недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и доли участия в организациях, если госслужащими, подпадающими под контроль за соответствием расходов их доходам, не доказана законность получения соответствующих средств.

Внесенный правительством проект распространяет практику и на денежные средства, поступившие на счета таких лиц в банках, если их сумма превышает совокупный доход за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств.

Проверять достоверность сведений будут органы прокуратуры, они же в случае выявления нарушений будут обращаться в суд с заявлением о взыскании в доход РФ соответствующей суммы.

Изменения вносятся в законы "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии коррупции".