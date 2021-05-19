МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Консолидированная чистая прибыль крупнейшей в мире розничной торговой сети, американской Walmart, по итогам первого квартала 2021-2022 финансового года (завершившегося 30 апреля) сократилась на 31,6% в годовом выражении и составила 2,73 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. Чистая прибыль Alibaba по итогам финансового года выросла на 2%

Разводненная прибыль Walmart в пересчете на одну акцию составила 0,97 доллара против 1,4 доллара годом ранее.

Выручка Walmart в отчетном периоде при этом выросла в годовом выражении на 2,7%, составив 138,31 миллиарда долларов. Аналитики ждали выручку на уровне 132,21 миллиарда долларов. "Это был хороший квартал. Каждый сегмент показал хорошие результаты, и нас воодушевляют тенденции посещаемости и доли продуктового рынка", — приводятся в релизе слова главы компании Дага Мак-Миллона (Doug McMillon).

По итогам текущего финансового года компания теперь ждет роста прибыли на акцию на 7-9%, хотя в предыдущем прогнозе ожидала "небольшого снижения".

Акции компании на предварительных торгах в США дорожают на 2,3%.

Walmart была основана в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилле (штат Арканзас, США). Более чем в 11,7 тысячи магазинов компании, расположенных в 28 странах, работают примерно 2,3 миллиона человек.